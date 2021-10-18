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    17:43, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 92 млн тенге штрафов за нарушения карантинного режима заплатили актюбинцы

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 92 млн тенге в виде штрафов за нарушения карантинного режима заплатили жители и предприятия Актюбинской области. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказала и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульбану Даулетова , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Актюбинской области продолжаются рейдовые проверки по соблюдению карантинного режима. Согласно материалам мобильных групп и местной полицейской службы было наложено 934 штрафа за нарушение карантинного режима на сумму более 92 млн тенге», - сказала Г. Даулетова.

    По проекту «Ashyq» в общественных местах актюбинского региона выявлены 240 человек со статусом «желтый» и 341 человек со статусом «красный». В результате были вынесены постановления главного государственного санитарного врача города Актобе на 100 человек с «желтым» статусом. Еще 94 физических лица со статусом «красный» были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.425 Кодекса РК «Об административном правонарушении» на сумму более 4,1 млн тенге.

    Кроме того в данное время мобильные группы проводят рейды по наличию вакцин у сотрудников предприятий.

    По словам Г. Даулетовой 11 октября было выявлено два предприятия, у которых два сотрудника не были привиты первым компонентом вакцины.

    «На двух сотрудников предприятий, которые не получили первый компонент вакцины, материалы поступили 11 октября. Однако изменения в приказ минздрава вступили в силу лишь 16 октября, поэтому принять меры в отношении выявленных нарушителей не представляется возможным», - добавила она.

    В целом невакцинированные сотрудники допускаются к работе при наличии ПЦР справок 1 раз в 7 дней и медицинской справки, отметила и.о. руководителя ДСЭК.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Регионы Казахстана Общество Актюбинская область
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