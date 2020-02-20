+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 4 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 92 млн тенге похитила главбух районной больницы в ВКО

20 Февраля 2020 13:57
Поделиться:
Более 92 млн тенге похитила главбух районной больницы в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный бухгалтер районной больницы ВКО похитила более 92 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Белорусскому инвестору помогли в антикоррупционной службе Актобе
Незаконный сруб деревьев: сотрудника управления зеленой экономики Алматы подозревают в коррупции Минобразования РК подал в суд на университет Астана В сельском акимате Мангистауской области незаконно начисляли зарплаты и премии

«Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области ранее окончено производством уголовное дело в отношении главного бухгалтера КГП на ПХВ «Шемонаихинская центральная районная больница» УЗ ВКО О.Десюповой», - сообщил на брифинге в Антикоррупционной службе старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Как рассказал представитель Антикоррупционной службы, женщина подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 92,5 млн тенге путем незаконного их перечисления на свой карточный счет.

«Приговором Шемонаихинсого районного суда Восточно-Казахстанской области Десюпова О.Б. осуждена к семи годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - заключил спикер.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Коррупция,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив