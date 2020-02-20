Более 92 млн тенге похитила главбух районной больницы в ВКО
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный бухгалтер районной больницы ВКО похитила более 92 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области ранее окончено производством уголовное дело в отношении главного бухгалтера КГП на ПХВ «Шемонаихинская центральная районная больница» УЗ ВКО О.Десюповой», - сообщил на брифинге в Антикоррупционной службе старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Как рассказал представитель Антикоррупционной службы, женщина подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 92,5 млн тенге путем незаконного их перечисления на свой карточный счет.
«Приговором Шемонаихинсого районного суда Восточно-Казахстанской области Десюпова О.Б. осуждена к семи годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - заключил спикер.
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