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    09:37, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Более 92% госуслуг оказывают в электронном формате в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Более 92% государственных услуг можно получить в электронном формате в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области Елена Степаненко сообщила, что в прошлом году госорганы области оказали более шести млн услуг, из которых более 92% жители области получили в электронном виде. Количество госуслуг, оказанных в бумажном виде, сократилось в два раза.

    «Особую нишу в обеспечении доступности электронных услуг занимают секторы самообслуживания. Их в области 834. В том числе 123 – в Петропавловске. Мы наблюдаем востребованность уголков самообслуживания. Работа их не должна носить формальный характер, они должны быть всегда доступны и исправно функционировать. По каждому факту неработающих уголков североказахстанцы могут обратиться в департамент», - отметила Е. Степаненко.

    Все аппараты акимов районов и Петропавловска перешли на формат сервисных акиматов. В Агродоме работает сервисный центр «АгроКомек». Здесь консультируют специалисты управлений сельского хозяйства и земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, инспекций в агропромышленном комплексе и ветеринарного контроля, регулирования естественных монополий.

    «Инициативно второй год проводим оценку деятельности акиматов районов и Петропавловска по совершенствованию процессов оказания государственных услуг. Балльная система предполагает повышение мотивации акиматов в увеличении спроса населения на электронные госуслуги и повышение качества их оказания», - добавила Е. Степаненко.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Цифровой Казахстан Другие государственные органы Общество
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