Более 92,5 тысячи человек прошли онлайн-перепись в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на утро 16 сентября перепись в онлайн-режиме прошел 92 561 житель региона. Об этом сообщила на заседании акимата руководитель департамента Бюро национальной статистики Марал Нуржаупова.

Перепись населения в этом году проводится двумя способами: онлайн и сплошным опросом с привлечением интервьюеров. В целях безопасности жителей региона призывают пройти перепись в режиме онлайн. Сделать это можно до 15 октября.

«К сегодняшнему дню 17% от численности населения области прошли онлайн-перепись. Среди регионов по охвату онлайн-переписью область занимает девятую строку. Департамент совместно с акиматами города и районов проводит разъяснительную работу среди населения по проведению переписи. В крупных торговых центрах Петропавловска, центрах обслуживания населения оборудованы уголки переписи, где каждый может получить консультацию. Среди районов области наиболее активны в Уалихановском, Мамлютском и Акжарском районах. С 1-го по 30-е октября будет проводиться сплошной обход. У каждого интервьюера будет при себе удостоверение, заверенное печатью департамента статистики и подписью. Будет планшет, синий портфель и синий шарф с логотипом. Сейчас обход не проводится», - сообщила М.Нуржаупова.

В переписи будут принимать около 700 человек, из них 609 – интервьюеры. При нагрузке 833 человека оплата их труда составит 104 тысячи тенге.

«За годы Независимости Казахстана перепись проводится третий раз. По итогам у государства будут обновленные данные по демографической, экономической и социальной ситуации по стране. Это даст возможность проанализировать тенденции, точки для развития. Анализ станет основой для дальнейшего планирования экономики, разработки и корректировки государственных программ и проектов, направленных на улучшение благосостояния населения», - сказал аким области Кумар Аксакалов.