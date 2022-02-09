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Более 91 тысячи тенге заплатят жамбылцы, нарушившие порядок домашней изоляции

9 Февраля 2022 20:56
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Более 91 тысячи тенге заплатят жамбылцы, нарушившие порядок домашней изоляции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Список граждан, воспользовавшихся программой ASHYQ с «красным» статусом, опубликовали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За нарушение порядка изоляции на дому к 14 жителям Жамбылской области приняты меры административного взыскания по ч. 1 ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» с наложением штрафа в размере 91890 тенге (30 МРП)», - пояснили в пресс-службе акимата Жамбылской области.

Оказалось, что граждане с положительным результатом ПЦР-теста на инфекцию COVID-19 посетили общественные места и воспользовались услугами объектов, работающих по «ASHYQ» - ЦОН, кафе, высшие учебные заведения и другие объекты.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает строго соблюдать условия изоляции для лиц, находящихся на домашнем карантине.

По информации руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Байдильды Шиналиева, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 26 273 случая коронавирусной инфекции, за 2021 год - 16 434, а с начала этого года - 4 829 случаев.

«Поддержание порядка в тяжелые эпидемиологические дни – это гражданская обязанность каждого человека. Это огромная ответственность не только за себя, но и за здоровье, жизнь и благополучие своих детей, соотечественников и всего общества. Уважаемые предприниматели и руководители учреждений, участвующих в проекте «ASHYQ», просим вас строго соблюдать требования проекта, это защитит вас и ваших сотрудников, а также жителей области от заражения коронавирусной инфекцией», - отметили в ведомстве.

Список нарушителей 14-дневного домашнего карантина в Жамбылской области, имеющих «красный» статус:

Утеулиева Г. – г.Тараз

Баймуратов Н.- г.Тараз

Қарабала А. – г.Тараз

Ажигулова Х. – г.Тараз

Айменова М. – г.Тараз

Калдарова А. – г.Тараз

Маслова Н.- г.Тараз

Бочарова В. – г.Тараз

Данаева М. – район имени Т.Рыскулова

Орынтаев Н. – Жамбылский район

Раджабова Г. – Жамбылский район

Өмірзақ М. – Байзакский район

Маглумбек М. – Кордайский район

Апостолиди С. – Таласский район

«На сегодня в Жамбылской области эпидемиологическая ситуация вызывает опасения, так как регион вошел в «красную зону». Вакцинация - единственный способ остановить пандемию и вернуться к нормальной жизни», - подчеркнули в областном управлении здравоохранения.


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#Жамбылская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Галина Скрипник

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