Более 91 млрд долларов составил внешнеторговый оборот Казахстана в 2023 году

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о росте экономических показателей в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По итогам января-сентября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,7%. В том числе рост в реальном секторе составил 3,7%, а в сфере услуг – 5,1%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.Темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,1%, - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 59,4%, торговле – на 37,5%, образовании – на 23,7%, сельском хозяйстве – на 12,9%, а также в промышленности – на 8,2%, в т.ч. в горнодобывающей промышленности – на 4,3%.



В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской областях, и в области Абай.



По предварительным итогам в январе-августе 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 4,2% и составил 91,1 млрд долларов.



Экспорт составил 51,2 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров составил 16,2 млрд долларов США.



Импорт товаров составил 39,8 млрд долларов США.



В целом, положительный торговый баланс составил 11,4 млрд долларов США.