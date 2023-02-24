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Более 900 тысяч потребителей остались без света из-за бури в США

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Февраля 2023, 11:30
Более 900 тысяч потребителей остались без света из-за бури в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Свыше 900 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за бури в США. Такие данные приводит в четверг портал poweroutage.us, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Больше всего пострадал от непогоды штат Мичиган, где без электричества остаются более 809 тысяч потребителей. Массовое нарушение энергоснабжения наблюдается в штатах Иллинойс, Висконсин, Нью-Йорк и Калифорния.

Согласно информации портала flightaware.com, к вечеру четверга в США отменили более 1,1 тысячи авиарейсов.

Как сообщалось ранее, сильная метель, смещаясь на Северные равнины и Средний Запад США, может вызвать метели, сильные холода и рекордные снегопады


Фото: ©Pixabay
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