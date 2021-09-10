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    12:21, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 900 тысяч человек получили первый компонент вакцины в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 9 сентября зарегистрировано 931 случай коронавирусной инфекции (местные), из них 894 случаев с симптомами и 37 без симптомов.

    «Выписано всего – 450 человек, поступило – 312. Итого в инфекционных стационарах (7 740 коек) физически находится 3 502 человека. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 310. На ИВЛ – 46, на неинвазивной ИВЛ – 122, High flow занято – 126 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 7 312 пациентов, с симптомами – 7 085, с легкой и средней степенью, без симптомов – 226.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 3 790 человек, вторым компонентом – 5 412 человек.

    Всего на 9 сентября вакцинировано первым компонентом 903 574 человека, вторым компонентом - 785 282 человека.

    Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 114 702 человека.

    Напомним, в Алматы с учетом нового алгоритма, помимо нарушений в части соблюдения режима работы, социальной дистанции и масочного режима мониторинговые группы будут проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
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