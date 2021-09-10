Более 900 тысяч человек получили первый компонент вакцины в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 9 сентября зарегистрировано 931 случай коронавирусной инфекции (местные), из них 894 случаев с симптомами и 37 без симптомов.

«Выписано всего – 450 человек, поступило – 312. Итого в инфекционных стационарах (7 740 коек) физически находится 3 502 человека. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 310. На ИВЛ – 46, на неинвазивной ИВЛ – 122, High flow занято – 126 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 7 312 пациентов, с симптомами – 7 085, с легкой и средней степенью, без симптомов – 226.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 3 790 человек, вторым компонентом – 5 412 человек.

Всего на 9 сентября вакцинировано первым компонентом 903 574 человека, вторым компонентом - 785 282 человека.

Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 114 702 человека.

Напомним, в Алматы с учетом нового алгоритма, помимо нарушений в части соблюдения режима работы, социальной дистанции и масочного режима мониторинговые группы будут проверять наличие у сотрудников предприятий вакцинации первым компонентом вакцины против COVID-19.