Более 900 тысяч алматинцев привились от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 12 сентября зарегистрировано 719 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 690 случаев с симптомами и 29 без симптомов.

«Выписано всего 83 человека, поступило – 211. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 3 383 человека (107 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 316. На ИВЛ – 52, на неинвазивной ИВЛ – 120, занято 107 аппаратов High flow «, - сообщили в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 6 934 пациента, в том числе, с симптомами – 6 730, без симптомов – 204.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1 615 человек, вторым компонентом – 1 915 человек.

НА 12 сентября вакцинированы первым компонентом 910 861 человек, вторым компонентом 795 778 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 115 106 человек.



