Более 900 тысяч алматинцев привились от коронавируса
За 12 сентября зарегистрировано 719 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 690 случаев с симптомами и 29 без симптомов.
«Выписано всего 83 человека, поступило – 211. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 3 383 человека (107 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 316. На ИВЛ – 52, на неинвазивной ИВЛ – 120, занято 107 аппаратов High flow «, - сообщили в УОЗ.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 6 934 пациента, в том числе, с симптомами – 6 730, без симптомов – 204.
За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1 615 человек, вторым компонентом – 1 915 человек.
НА 12 сентября вакцинированы первым компонентом 910 861 человек, вторым компонентом 795 778 человек.
Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 115 106 человек.