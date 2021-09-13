РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:42, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 900 тысяч алматинцев привились от коронавируса

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 12 сентября зарегистрировано 719 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 690 случаев с симптомами и 29 без симптомов.

    «Выписано всего 83 человека, поступило – 211. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 3 383 человека (107 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 316. На ИВЛ – 52, на неинвазивной ИВЛ – 120, занято 107 аппаратов High flow «, - сообщили в УОЗ.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 6 934 пациента, в том числе, с симптомами – 6 730, без симптомов – 204.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1 615 человек, вторым компонентом – 1 915 человек.

    НА 12 сентября вакцинированы первым компонентом 910 861 человек, вторым компонентом 795 778 человек.

    Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 115 106 человек.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!