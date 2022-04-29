Более 900 тыс. тенге штрафов заплатят браконьеры за ловлю рыбы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – У правонарушителей изъято около 100 кг рыбы, 500 м сетей из синтетического моноволокна китайского производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, с начала оперативно-профилактического мероприятия «Нерест» выявлено 90 нарушений природоохранного законодательства, 90 фактов браконьерства на водоемах.

«С 15 апреля выявлено 90 фактов незаконной добычи рыбных ресурсов. В отношении 99 лиц наложены административные штрафы на общую сумму более 900 тыс. тенге. Сотрудники полиции зарегистрировали четыре уголовных дела. У правонарушителей изъято около 100 кг рыбы, 500 м сетей из синтетического моноволокна китайского производства», – отметил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Рахимберды Ашкеев.









В ведомстве отметили, что в Казахстане с марта 2021 года законодательно введен запрет на рыболовство с применением сетей, изготовленных из синтетических, нейлоновых или прочих пластиковых, полиамидных мононитей и моноволокон, которые губительно действуют на фауну водоемов.

Ранее сообщалось, что на водохранилище Тасоткель сотрудники природоохранной полиции совместно со специалистами лесного хозяйства «Коскудук» задержали жителя Жамбылской области за незаконную ловлю рыбы с применением электрического тока.

Способ ловли рыбы с помощью электрического разряда считается браконьерским и запрещен в Казахстане. Воздействие мощных электроразрядов отрицательно сказывается на экологии водоема, массово гибнет рыба, мальки, отложенная икра и все представители водяной фауны. Иногда происходит и гибель рыбаков.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч км. Рыбохозяйственный фонд занимает площадь 27,8 тыс. га. Три четверти водоемов пригодны к рыбохозяйственной деятельности. Преобладающими промысловыми видами рыб в Жамбылской области являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла.