Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Более 900 тыс. казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года

Автор:  
Мадибек Джанибеков
11 Сентября 2022, 18:21
Более 900 тыс. казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Туристическая отрасль Узбекистана продолжает восстанавливаться, показав с начала года рост потока иностранных туристов в два раза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, за восемь месяцев 2022 года Узбекистан с туристическими целями посетили 3 млн иностранных граждан, что больше прошлогоднего показателя в два раза.

Почти третью часть всех иностранных туристов составили граждане Казахстана – 922,7 тыс. человек. Также в тройку лидеров туристического потока вошли соседние с Узбекистаном страны: Кыргызстан – 821,9 тыс., и Таджикистан – 814,5 тыс. туристов.

Поток гостей из РФ составил 316,9 тыс. человек. На дальнее зарубежье пришлось 124 тыс. туристов, в том числе из Турции прибыли – 45,8 тыс. гостей, Южной Кореи – 10,9 тыс., Германии – 10,3 тыс., США – 7,8 тыс.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей Узбекистана попросили не посещать Самарканд 14-17 сентября в связи с проведением саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Увеличить турпоток до 9 млн человек намерен Узбекистан в ближайшие пять лет.

Туризм   Узбекистан   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции