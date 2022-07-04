4 Июля 2022 21:53

Более 900 тонн мусора собрали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области прошли субботники в поддержку экологической акции Birge – taza Qazaqstan. Как сообщил департамент экологии, общими усилиями жителей региона было собрано 982 тонны мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ликвидации несанкционированных свалок, очистке рекреационных зон, парков, аллей и дворов городов и районов приняли участие более 33 тысяч экоактивистов, волонтёров и общественников. На помощь пришли 200 единиц техники.

Так, в Балхаше очистили от мусора часть пляжа и побережье озера. Во время уборки присоединялись неравнодушные отдыхающие. Весь собранный мусор вывезен на полигон города.

В Темиртау на субботник собрались 150 человек – волонтёры центра «Шанырак» и бойцы «Жасыл ел». Удалось собрать 60 куб. м мусора в 119-м квартале и на улице Горка Дружбы.

Особое внимание уделили раздельной сортировке отходов в Шахтинске. Здесь участники акции приводили в порядок лесопосадку. Собрали порядка 80 куб. м мусора.

«Участок был выбран неслучайно. От мала до велика посещают этот маленький оазис для поддержания здоровья и уединения с природой. На уборку пришёл отряд «Жасыл ел», МРЦ «Шахтинск жастары», спортсмены, активисты города и представители местных исполнительных органов. Была задействована спецтехника. После уборки пластик и стекло передали в пункт переработки. На 16 июля запланирована очистка водоёма близ Шахтинска. Также будет раздельный сбор отходов. После сдачи их в пункт переработки деньги пойдут в приют для животных», – сообщили в отделе ЖКХ акимата Шахтинска.

В Караганде управлением природных ресурсов и регулирования природопользования также был организован субботник с раздельным сбором мусора и сдачей его на переработку. Неравнодушные жители очищали от бытового мусора территорию возле дома на улице Кузембаева, 72.

Здесь выдали не только инвентарь, но и организовали перекус, развлечения и экоподарки.

На полигон было вывезено 24 мешка стекла, 17 мешков пластика, 11 мешков полиэтилена, 2 мешка алюминия, а также 2 грузовика и 8 мешков смешанного мусора.

Более 2600 человек вышли на улицы области Ұлытау. Уборка велась вдоль автотрассы Караганда – Жезказган, на побережье Кенгирского водохранилища, на улицах, в скверах и парках. Вывезено более 520 куб. м мусора, ликвидировано 35 несанкционированных свалок.