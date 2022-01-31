Более 900 скотокрадов задержали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам прошлого года было организовано 32 областных и 2 республиканских ОПМ «Скотокрад». Для борьбы с групповой формой краж скота в регионах на постоянной основе работают оперативно-поисковые группы, которыми проводятся рейды по скотным рынкам, местам забоя скота и его стихийной торговли. Об этом рассказали в МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате организационных мер и целенаправленной работы по итогам прошлого года задержано более 900 скотокрадов, в том числе 121 преступная группа. Из похищенных 9 тысяч голов скота, найдено и возвращено около 5 тысяч, или 56%, то есть больше половины», - рассказал в ходе онлайн-брифинга заместитель начальника управления организации раскрытия краж чужого имущества ДКП МВД РК Самат Кусетов.

«В Карагандинской области в феврале прошлого года пресечена криминальная деятельность группы скотокрадов, которые изобличены в совершении 4 краж скота, где было похищено более 50 голов лошадей. В Павлодарской области выявлена преступная группа в составе 15 человек, по которой доказано совершение 18 краж скота. При этом злоумышленники раз в неделю совершали хищения по 1-2 головы КРС с одного из крупных крестьянских хозяйств, а затем в выходные дни реализовывали мясную продукцию на рынки Экибастуза», - отметил Самат Кусетов.

В Акмолинской области, как проинформировал начальник управления, задержана группа лиц в составе трех человек, которые промышляли отстрелом КРС в Атбасарском районе и в дальнейшем реализовывали это мясо на рынки города Нур-Султана. А в Туркестанской области в конце декабря 2021 года также пресечена преступная деятельность группы в составе 10 человек, которые совершили кражу 45 голов лошадей на территории Арысского и Ордабасинского районов.

«В целом, в результате принимаемых мер за последние 5 лет наблюдается положительная динамика по снижению скотокрадства. Если в 2017 году было зарегистрировано более 7 тысяч преступлений, то в 2021 году - не более 2 тысяч», - отметил Самат Кусетов.