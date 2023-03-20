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Более 900 школьников участвуют в республиканской олимпиаде в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Марта 2023, 18:44
Более 900 школьников участвуют в республиканской олимпиаде в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 20-25 марта в городе Шымкенте проходит республиканская олимпиада по предметам естественно-математического направления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РНПЦ «Дарын»

Это традиционное интеллектуальное соревнование сильнейших школьников 9-11(12) классов республики по математике, физике, химии, биологии, географии и информатике.
В школьном этапе олимпиады, проводимом по принципу «1 компьютер – 1 ученик – 1 камера», приняли участие 282 090 учащихся, в районном – 82 854, в областном — 15 651 участник. По итогам определены 907 победителей, в том числе 88 членов олимпийского резерва по основам наук.
Пятидневная интеллектуальная битва проходит в классическом формате. Результаты и торжественное награждение победителей запланированы на 25 марта.


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