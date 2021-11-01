Более 900 семейных пар распались за 9 месяцев в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как сохранить свой брак молодым казахстанцам, рассказала судья города Тараза Айгуль Алиакпарова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Сколько разведенных семейных пар у нас в Жамбылской области? Стоит ли беспокоиться насчет статистики?

- Факт увеличения разводов среди семейных пар вызывает тревогу. Из года в год число расторжения браков растет, это показывает статистика. Если в 2020 году было заведено 1 142 дела по расторжению брака, то в этом – 1 701. Количество распавшихся пар возросло на 67,1 процента - за 9 месяцев этого года расторжено 909 браков.

- Сколько семей сохранили свои брачные узы?

- 38,1% от всех 1482 оконченных дел завершились благополучно. Благодаря активной работе суда, психологов, медиаторов и совета биев 565 семей были сохранены, их брак не был расторгнут.

- Что помогает семьям сохранить брак? Какие мероприятия проводятся для поддержки семей, близких к разводу?

- Мы проводим вебинары, заседания круглых столов, встречи, прямые эфиры, посвященные семейным проблемам. Работники судов печатаются в СМИ, поднимают вопросы приоритета семейных ценностей, преимущества медиативных соглашений.

Конечно, при разводе родителей прежде всего страдают дети. Ведь семья - это что? Это ячейка общества, нашей нации, наше будущее.

Большую профилактическую работу специалисты проводят в центре «Анаға тағзым», построенном в Таразе в этом месяце. Психологи, активные граждане и представители местных исполнительных органов выясняют причины расторжения брака, помогают парам сойтись обратно или остановить процесс развода, если это возможно.

Недавно там прошло заседание круглого стола «Крепкая семья - крепкое государство», в котором приняли активное участие представители заинтересованных ведомств, акимата города, ветераны, общественность и СМИ. Там нам провели экскурсию по этому центру, мы увидели достаточно кабинетов, психологов. Мы, действительно, хотели бы сотрудничать с ТОО «ЖерАна», с центром «Анаға тағзым», отправлять туда семейные пары. Людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, мы бы тоже отправляли в этот центр, заключив соответствующий меморандум. Очень хорошая там обстановка, располагающая к доверительным беседам и психологической разгрузке.

- Какое участие суд принимает в делах о расторжении брака?

- Роль суда сейчас очень активна в таких делах. Мы работаем с психологом при акимате, выделена специальная единица штата, мы работаем с советами матерей и аксакалов. Из-за карантинных мер, они какое-то время не проходили, но сейчас мы возобновили работу. Также адвокаты и медиаторы ведут активную работу. То есть работа суда прежде всего направлена на то, чтобы сохранить семью.

Кроме того, помимо самого процесса развода, в суде рассматриваются такие споры, как взыскание, алиментов на содержание супруги или дополнительных расходов на время обучения ребенка или студента, и взыскание алиментов на содержание родителей детьми. Также мы рассматриваем раздел имущества и оспаривание отцовства. Хочется сказать, что суд сегодня ведет активную деятельность по примирению супругов. Отрадно заметить, что почти 40% дел из поступивших в этом году в суд, закончились благополучно. Это значит, что более 500 жамбылских семей сохранили свой союз, отказались от иска и приняли мировые и медиативные соглашения.

Напомним, в Таразе в центре духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым», состоялось заседание круглого стола «Крепкая семья - крепкое государство». Организатором встречи выступило Жамбылское общественное объединение «Корпоративный фонд «ЖерАна».

Предваряя обсуждение, модератор встречи ветеран труда Мария Ибраимова отметила, что в последние годы в стране заметно увеличивается число разводов.

Председатель Таразского городского суда Алтынбек Мадемаров вышел с инициативой помочь сохранить семью супругам, которые намерены развестись.

«Чтобы сократить число разводов, не допустить распада семьи, укрепить семейные отношения, со стороны председателя Таразского городского суда предложено начать совместную работу с нашим общественным объединением «Жер-Ана» и центром духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым». Подавшие на развод пары будут направляться горсудом в этот центр для разрешения конфликтных ситуаций, достижения консенсуса, психологической поддержки конфликтующих супругов. Нами готовится совместный с городским судом меморандум по укреплению семейных ценностей», - рассказала судья города Тараза Айгуль Алиакпарова.

Отметим, в центре «Анаға тағзым», построенном в Таразе, рядом с парком имени Кайрата Рыскулбекова, занимаются сохранением и популяризацией национальных традиций. Здесь для женщин откроются курсы, на которых можно освоить новую профессию, получить правовую и психологическую помощь. Для детей и подростков - тренинги, занятия декоративно-прикладным искусством. Для молодых и многодетных матерей - кулинарная студия «Береке», студия дизайна «Бойтұмар», галерея материнской славы «Алқа», кабинет национальных инструментов «Қазына», клуб девушек «Сырғалым», школа хореографии «Ерке сылқым» и другие. Решить проблемы многодетных и малоимущих семей помогут представители местных исполнительных органов, которые будут проводить приемы граждан и встречи с населением. Экспозиционный зал «Мирас», предназначен для показа национальных казахских обрядов.

Центр «Анаға тағзым» - «Дом матери» построен в преддверии празднования 30-летия Независимости РК и в рамках проекта «Таразға тарту». Возвела трехэтажное здание в рамках социальной ответственности бизнеса жамбылская строительная компания, передавшая здание в собственность городу.



