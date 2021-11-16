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Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области

16 Ноября 2021 22:09
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Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 900 подростков задержаны полицией Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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На территории Мангистауской области с 1 сентября по 1 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Во время мероприятия сотрудниками полиции ведутся обходы квартир многоэтажных и частных домов, в том числе и дачных участков.

С начала мероприятия было проверено более 500 съемных квартир. Стражи порядка провели рейды на рынках и в иных местах торговли, в котором задержано 339 лиц без определенного места жительства и из них 291 человек помещен в приемник-распределитель.
За попрошайничество и бродяжничество задержано более 900 несовершеннолетних. Из них 4 несовершеннолетних задержаны за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 91 – за нахождение в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей, 769 – за бродяжничество и 91 – за нарушение общественного порядка.
Кроме того, в ходе рейда полиция проверила лиц по месту жительства, которые состоят на учете ОВД. Также выявлено 11 фактов несвоевременного информирования принимающими лицами о пребывающих у них иммигрантах физическими лицами.
В Мангистау на учете органов внутренних дел состоит 3952 владельца гражданского оружия. В рамках ОПМ «Участок» зарегистрировано 79 фактов нарушений правил хранения оружия, из них изъято 25. 20 жителей нарушили сроки регистрации и перерегистрации оружия, 6 – были изъяты.
Кроме того, было изъято 7 незарегистрированных огнестрельных оружий. За указанный период к административной ответственности привлечено 9588 граждан. Из них по статье 73 КоАП РК за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлечены 358 граждан, 148 родителей и законных представителей – за невыполнение обязанностей по воспитанию детей по статье 127 КоАП РК, 164 нарушения за торговлю в неустановленных местах, 245 нарушений создания препятствий для движения транспортных средств по статье 614 КоАП РК.
359 человек привлечены за мелкое хулиганство, 1080 – за загрязнение мест общего пользования, 29 – за нарушение защитного предписания и 1030 лиц – за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники полиции установили более 1700 человек, проживающих на территории страны без регистрации, 2 нарушения законодательства об административном надзоре, 16 нарушений допущения собственником жилища или другими лицами регистрации физических лиц, которые фактически не проживают (ст.493 КоАП РК) и 446 нарушений в области миграции населения физических или юридических лиц, принимающих иностранцев и лиц без гражданства.

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#Мангистауская область   #МВД РК  
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