Более 900 населенных пунктов подвержены подтоплениям весной – МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал о рисках подтопления населенных пунктов в стране весной текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством совместно с акиматами в 2017 году по стране определены 905 населенных пунктов, наиболее подверженных подтоплениям весной», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

«В рамках реализации Дорожной карты по предупреждению и устранению паводковых угроз с 2017 по 2020 годы, снята угроза подтопления свыше трехсот населенных пунктов по стране (315) и минимизированы риски еще для трехсот четырнадцати, а это более 70 тысяч жилых домов (71 055) и свыше 350 тысяч людей (358 598)», - добавил министр.

Как дополнительно сообщили в ведомстве, снята угроза с 39 722 домов (217 747 человек), минимизирована угроза подтопления 31 333 домов (140 851 человек); в зоне риска подтопления остаются 276 населенных пунктов, а это свыше 270 тысяч человек.