Более 900 млрд тенге направят на проекты по импортозамещению в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил о запланированных мерах по импортозамещению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В обрабатывающей промышленности страны имеется большой потенциал по производству готовой продукции для насыщения внутреннего рынка с последующим выходом на экспорт. Это, в основном, товары средних и верхних переделов, с высокой добавленной стоимостью. Высокая импортозависимость наблюдается в таких отраслях как машиностроение, металлургия, химическая промышленность, легкая промышленность, фармацевтическая промышленность», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Между тем, по его словам, имеются резервы роста по обеспечению внутреннего рынка и снижению импортозависимости за счет дозагрузки действующих производств и ввода в действие новых инвестиционных проектов.

«В 2021 году планируется запустить 32 проекта на сумму 943 млрд. тенге, при этом в целом сокращение импорта к 2025 году в обрабатывающей промышленности составит порядка 20%. Проекты ориентированы на производство готовой отечественной продукции. При этом в химической и горно-металлургической отраслях имеются проекты по производству сырья. Основной целью проектов является насыщение внутреннего рынка отечественными товарами с последующим выходом на экспорт», - заключил Премьер.