Более 900 млрд тенге дополнительно поступило в бюджет - Премьер-Министр РК

12 Декабря 2022, 11:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил, что в текущем году ожидается снижение доли теневой экономики до 19% к ВВП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе расширенного заседания Правительства Алихан Смаилов проинформировал, что начата разработка нового Налогового кодекса, который будет направлен на обеспечение стабильности и предсказуемости налоговой политики.

«Особое внимание будет уделено упрощению и цифровизации налогового администрирования. Изучаются переход к дифференцированным налоговым ставкам для различных секторов экономики, льготы по КПН при реинвестировании прибыли, а также расширение применения розничного налога. Предусматривается пересмотр специальных налоговых режимов для минимизации рисков уклонения от налогообложения. Будут внедрены новые подходы в налогообложении предметов роскоши», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр проинформировал, что реализуется план мероприятий по противодействию теневой экономике.

«Совершенствуется законодательная база, проводится работа по дальнейшей цифровизации налогового и таможенного администрирования; созданию национальной системы прослеживаемости товаров; развитию безналичных платежей и совершенствованию валютного контроля. Принимаемые меры дают свои результаты. В частности, за 11 месяцев текущего года за счет улучшения налогового и таможенного администрирования обеспечено дополнительное поступление в бюджет более 900 млрд тенге. В текущем году ожидается снижение доли теневой экономики до 19% к ВВП», - озвучил Алихан Смаилов.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрят отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.