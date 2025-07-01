Более 900 млн тенге похитили экс-директор и бухгалтер международной школы в Астане

Совместно с сотрудниками ДНКБ г. Астаны установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более 900 млн тенге. Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены.



Кроме того, около 16 млн тенге переведены на счета «мертвых душ», фактически не работавших в организации. Среди них - родственники подозреваемых, оформленные фиктивно.



На преступные доходы подозреваемыми приобретены имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, 2 квартиры в столице и автомобиль.



С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу. Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.