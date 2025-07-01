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    11:04, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Более 900 млн тенге похитили экс-директор и бухгалтер международной школы в Астане

    Столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении должностных лиц КГУ «Международная школа 81 Astana English School» акимата г. Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    деньги, тенге, ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Совместно с сотрудниками ДНКБ г. Астаны установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более 900 млн тенге. Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены.

    Кроме того, около 16 млн тенге переведены на счета «мертвых душ», фактически не работавших в организации. Среди них - родственники подозреваемых, оформленные фиктивно.

    На преступные доходы подозреваемыми приобретены имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, 2 квартиры в столице и автомобиль.

    С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу. Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Теги:
    Хищение Закон и право Образование Астана КНБ АФМ школа
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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