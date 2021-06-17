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    10:11, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 900 млн доз вакцин от COVID-19 введено в Китае

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 900 млн доз вакцин против новой коронавирусной инфекции введено в Китае. Об этом говорится в заявлении Госкомитета по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным профильного ведомства, по состоянию на минувшую среду в 31 провинции (автономных районах, городах центрального подчинения) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе в общей сложности введено 923 910 000 доз вакцин против коронавируса.

    За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 19 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 (из них 4 – локальные), без летальных исходов. При этом все четыре случая локального заражения коронавирусом обнаружены в провинции Гуандун на юге Китая.

    Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,39% пациентов, заболевших COVID-19. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом достигло 91 511 человек. Показатель смертности составляет 5,06% (умерло от коронавируса 4636 человек).

    Напомним, что в Госкомитете по делам здравоохранения КНР ожидают, что, по меньшей мере, 70% населения Китая будут привиты от COVID-19 к концу этого года.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
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