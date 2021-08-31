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Более 900 кг каннабиса изъяли у сельчанина в Жамбылской области

31 Августа 2021 21:21
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Более 900 кг каннабиса изъяли у сельчанина в Жамбылской области

ТАРАЗ.КАЗИНФОРМ - Свыше 900 кг каннабиса изъяли у сельчанина в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе проведения республиканского специального оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с войсковой частью №5517 Национальной гвардии РК на предпесковой зоне Шуского района задержан 49-летний житель Байзакского района Жамбылской области в момент заготовки каннабиса общим весом 928 кг, также при личном обыске задержанного изъято 320 грамм смолы каннабиса.

Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Виновный водворен в ИВС.

С начала года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции на территории Жамбылской области всего изъято 2 тонны 23 килограмма различных видов наркотических средств.

Департамент полиции области предупреждает, что за данное преступление виновный наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.


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#Жамбылская область   #Борьба с наркотиками  
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