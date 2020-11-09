Более 900 инфекционных коек развернули в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области развернули 955 инфекционных и 280 карантинных коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, курс лечения в стационарах проходят 352 пациента с COVID-19. Занятость коек составляет 37%. В карантинных стационарах находятся 84 североказахстанца. Занятость карантинных коек – 30%.

В тяжелом состоянии – 18 пациентов. Половина из них - в первой городской больнице, пять – в областном центре фтизиопульмонологии, четверо – в многопрофильной городской больнице.

Ранее в управлении отмечали, что при необходимости коечный фонд могут увеличить до 2415 и 3400 единиц.

Число инфицированных в регионе ежедневно увеличивается. По этому показателю Северо-Казахстанская область оказалась в «желтой зоне».



