Более 900 инфекционных коек развернули в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области развернули 955 инфекционных и 280 карантинных коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы управления здравоохранения, курс лечения в стационарах проходят 352 пациента с COVID-19. Занятость коек составляет 37%. В карантинных стационарах находятся 84 североказахстанца. Занятость карантинных коек – 30%.
В тяжелом состоянии – 18 пациентов. Половина из них - в первой городской больнице, пять – в областном центре фтизиопульмонологии, четверо – в многопрофильной городской больнице.
Ранее в управлении отмечали, что при необходимости коечный фонд могут увеличить до 2415 и 3400 единиц.
Число инфицированных в регионе ежедневно увеличивается. По этому показателю Северо-Казахстанская область оказалась в «желтой зоне».
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