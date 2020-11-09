+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 5 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 900 инфекционных коек развернули в СКО

9 Ноября 2020 17:55
Поделиться:
Более 900 инфекционных коек развернули в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области развернули 955 инфекционных и 280 карантинных коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В каких населенных пунктах СКО установили карантинные посты
Свадьбу с участием 60 гостей во время карантина праздновали в Экибастузе График работы ЦОНов изменился в СКО Более 1,1 тысячи человек наказали за нарушения карантинных правил в СКО

По информации пресс-службы управления здравоохранения, курс лечения в стационарах проходят 352 пациента с COVID-19. Занятость коек составляет 37%. В карантинных стационарах находятся 84 североказахстанца. Занятость карантинных коек – 30%.

В тяжелом состоянии – 18 пациентов. Половина из них - в первой городской больнице, пять – в областном центре фтизиопульмонологии, четверо – в многопрофильной городской больнице.

Ранее в управлении отмечали, что при необходимости коечный фонд могут увеличить до 2415 и 3400 единиц.

Число инфицированных в регионе ежедневно увеличивается. По этому показателю Северо-Казахстанская область оказалась в «желтой зоне».



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив