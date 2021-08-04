+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 900 детей заболели COVID-19 в СКО

4 Августа 2021 17:55
Поделиться:
Более 900 детей заболели COVID-19 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года коронавирус выявили у 906 детей в возрасте до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Пять iPhone12 разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области 157 нарушителей режима с «красным» и «желтым» статусами выявлены в Кокшетау

И.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова отметила, что за последнюю неделю коронавирус обнаружили у 107 ребятишек. За сегодняшний день по экстренным извещениям прошла информация о 10 заболевших детях.

«Помолодела» категория тех, кто заболевает COVID-19. «Дельта»-штамм охватывает более молодую категорию населения. Дети заболевают чаще, чем было раньше. Раньше мы говорили о том, что болеют в основном люди пенсионного возраста. Сейчас 33% заболевших из числа работающего населения. Более 30% - североказахстанцы в возрасте 30-39 лет и 15% - дети», - проинформировала Т. Горлова.

Что касается режима обучения в школах, то никаких прогнозов санврач делать не стала. Т. Горлова подчеркнула, что решение принимается на уровне Министерства образования и науки.

«Мы все хотим, чтобы дети пошли учиться в очном режиме. Призываем родителей привиться. Быть ответственными, защитить и себя, и своих родных. Должны привиться педагоги, чтобы они не стали источником заражения и самим быть в безопасности. Директора школ должны подготовить планы и схемы, которые позволят разобщить потоки при входе в школы, при организации питания, перемен. Школы должны быть обеспечены дезинфекционными средствами. Сейчас идут проверки школ по готовности к новому учебному году. В том числе по исполнению противоэпидемического алгоритма. Если все будет соблюдено, тогда можно говорить о том, что североказахстанские школы готовы к работе», - сказала Т. Горлова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Повторные случаи заражения,  ревакцинация населения, выработка антител – мнение эксперта
Пять iPhone12 разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане
Время работы субъектов, работающих по приложению Ashyq, изменится с 9 августа в Карагандинской области
157 нарушителей режима с «красным» и «желтым» статусами выявлены в Кокшетау
Популярное
1 Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
2 Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
3 Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
4 В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
5 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
6 Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Читайте также
Над созданием вакцины против КВИ в виде нанокапсул работают в Казахстане   – Алмаз Шарман
Все переболевшие по несколько раз были не вакцинированы - Сауле Атыгаева
Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив