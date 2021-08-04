Более 900 детей заболели COVID-19 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года коронавирус выявили у 906 детей в возрасте до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова отметила, что за последнюю неделю коронавирус обнаружили у 107 ребятишек. За сегодняшний день по экстренным извещениям прошла информация о 10 заболевших детях.

«Помолодела» категория тех, кто заболевает COVID-19. «Дельта»-штамм охватывает более молодую категорию населения. Дети заболевают чаще, чем было раньше. Раньше мы говорили о том, что болеют в основном люди пенсионного возраста. Сейчас 33% заболевших из числа работающего населения. Более 30% - североказахстанцы в возрасте 30-39 лет и 15% - дети», - проинформировала Т. Горлова.

Что касается режима обучения в школах, то никаких прогнозов санврач делать не стала. Т. Горлова подчеркнула, что решение принимается на уровне Министерства образования и науки.

«Мы все хотим, чтобы дети пошли учиться в очном режиме. Призываем родителей привиться. Быть ответственными, защитить и себя, и своих родных. Должны привиться педагоги, чтобы они не стали источником заражения и самим быть в безопасности. Директора школ должны подготовить планы и схемы, которые позволят разобщить потоки при входе в школы, при организации питания, перемен. Школы должны быть обеспечены дезинфекционными средствами. Сейчас идут проверки школ по готовности к новому учебному году. В том числе по исполнению противоэпидемического алгоритма. Если все будет соблюдено, тогда можно говорить о том, что североказахстанские школы готовы к работе», - сказала Т. Горлова.