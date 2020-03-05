Более 900 человек находятся на карантине – Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о карантинных мерах, принимаемых в Казахстане в связи с угрозой коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В совокупности у нас порядка 992 человек находятся на карантине, как в изоляции, так и на домашнем карантине. По категориям 2 и 3 у нас под наблюдениям по месту жительства 7515 человек. Порядка 8 тысяч человек из неблагополучных стран находятся под наблюдением у Министерства здравоохранения «, - заявил Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, это и граждане Казахстана, и иностранные граждане.

«В случае определения симптомов, признаков заболевания они госпитализируются. На сегодняшний у нас всего госпитализировано 60 человек, 18 уже выписано, за вчерашнее число. 42 человека находятся в больницах. Они проходят обследование, диагностику», - отметил министр.

«Как я уже говорил у нас есть диагностические тесты промышленного производства Российской Федерации, КНР, дополнительные тесты от ВОЗ. Все тесты у нас валидные, всего мы обследовали 1014 человек. С начала эпидемии у нас не выявлен ни один положительный тест», - заключил Е. Биртанов.