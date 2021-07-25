Более 90% жителей ВКО проголосовали на выборах акимов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 20:00 часов на 221 избирательном участке в Восточном Казахстане завершилось голосование по выборам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Территориальными избирательными комиссиями в течение дня проводился мониторинг по явке избирателей на избирательные участки. Информация размещалась на интернет-страницах территориальных избирательных комиссий. В целях предоставления официальной информации по выборам сельских акимов Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссией были организованы брифинги для представителей средств массовой информации.

В ходе прошедшего брифинга председатель областной избирательной комиссии Ерсаин Набиев сообщил, что явка избирателей на избирательные участки составила 90,9 процентов.

День голосования широко освещался в средствах массовой информации, социальных сетях.

Сейчас, несмотря на то, что избирательные участки завершили свою работу, сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме. Начальник управления административной полиции департамента полиции ВКО Ернар Базаров напомнил, что всего на охрану общественного порядка на участках было задействовано более 800 полицейских. Помимо охраны общественного порядка, сотрудники полиции обеспечивают сохранность бюллетеней и протоколов, доставляя их в районные комиссии.

Заместитель руководителя департамента СЭК по ВКО Галымбек Алин отметил, что на всех избирательных участках были соблюдены санитарные требования, фактов заболевания коронавирусом у избирателей выявлено не было.

В целом, выборы в Восточном Казахстане прошли в спокойной обстановке. Правонарушений не выявлено.







