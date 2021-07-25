+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 90% жителей ВКО проголосовали на выборах акимов

25 Июля 2021 22:47
Поделиться:
Более 90% жителей ВКО проголосовали на выборах акимов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 20:00 часов на 221 избирательном участке в Восточном Казахстане завершилось голосование по выборам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Новости по теме
Итоги выборов: 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области
Избирательные бюллетени на выборах акимов получили 87,08 % жителей СКО Бюллетени получили  73,8 % избирателей на выборах в Атырауской области Бибигуль Аккужина: Выборы сельских акимов - возможность участвовать в системе управления

Территориальными избирательными комиссиями в течение дня проводился мониторинг по явке избирателей на избирательные участки. Информация размещалась на интернет-страницах территориальных избирательных комиссий. В целях предоставления официальной информации по выборам сельских акимов Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссией были организованы брифинги для представителей средств массовой информации.

В ходе прошедшего брифинга председатель областной избирательной комиссии Ерсаин Набиев сообщил, что явка избирателей на избирательные участки составила 90,9 процентов.

День голосования широко освещался в средствах массовой информации, социальных сетях.

Сейчас, несмотря на то, что избирательные участки завершили свою работу, сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме. Начальник управления административной полиции департамента полиции ВКО Ернар Базаров напомнил, что всего на охрану общественного порядка на участках было задействовано более 800 полицейских. Помимо охраны общественного порядка, сотрудники полиции обеспечивают сохранность бюллетеней и протоколов, доставляя их в районные комиссии.

Заместитель руководителя департамента СЭК по ВКО Галымбек Алин отметил, что на всех избирательных участках были соблюдены санитарные требования, фактов заболевания коронавирусом у избирателей выявлено не было.

В целом, выборы в Восточном Казахстане прошли в спокойной обстановке. Правонарушений не выявлено.




Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Общество   #Выборы акимов  
Поделиться:
Новости по теме
Итоги выборов: 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области
Избирательные бюллетени на выборах акимов получили 87,08 % жителей СКО
Бюллетени получили  73,8 % избирателей на выборах в Атырауской области
Бибигуль Аккужина: Выборы сельских акимов - возможность участвовать в системе управления
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
2 Рейд по Фёдоровскому водохранилищу провели в Караганде
3 Какие  метеоусловия будут в Казахстане 25 июля
4 Жара и грозы ожидаются в Казахстане 25 июля
5 В Казахстане стартовали выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
Читайте также
Бюллетени получили  73,8 % избирателей на выборах в Атырауской области
Избирательные участки завершили свою работу в большинстве регионов Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив