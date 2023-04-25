Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Более 90% жителей Казахстана являются пользователями интернета

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Апреля 2023, 10:46
Более 90% жителей Казахстана являются пользователями интернета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил о росте темпов использования интернет-трафика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, в настоящее время значительно растут темпы использования интернет-трафика в связи с ростом цифровой экономики, развлекательного контента, выходом бизнеса в виртуальное общение, т.е. переходом экономической деятельности на платформенную модель. Со времен пандемии эта цифра достигла 1000 петабайт», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

За это время, по его словам, количество пользователей Интернета в стране составило 90,9 процента.

«Растет не только количество пользователей интернета, но и время, которое они проводят в Интернете. Указанные факторы являются основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи», - уточнил министр.

Ранее министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин проинформировал, что в 2023 году Правительство планирует внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах. К 2027 году охват каждого города республиканского значения составит 75%, а охват областных центров - 60%.


Правительство РК   Интернет   Связь, ТВ, IT   Цифровой Казахстан   МЦРИАП  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы