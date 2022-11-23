Более 90% ВИЧ-инфицированных получают антиретровирусную терапию в Акмолинской области

23 Ноября 2022, 10:37

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Акмолинской области проживают 952 человека с положительным ВИЧ-статусом. Накануне Всемирного Дня борьбы со СПИД главный врач Акмолинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Курманбек Бурмаганов и заведующая отделом профилактической работы Асель Балтабаева рассказали о том, как обстоят дела с ВИЧ-инфекцией в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главврача центра, ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день все объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний. Лозунг Дня борьбы со СПИДом 2022 года, объявленный ЮНЭЙДС, «Время для равенства!».

За последние два года, из-за пандемии COVID-19 и других глобальных кризисов, прогресс в борьбе с ВИЧ замедлился, сократились объемы ресурсов, в результате чего миллионы жизней оказались под угрозой.

«Несмотря на общемировые тенденции, в Акмолинской области проводится большая работа по предоставлению равного доступа к тестированию, профилактике и лечению ВИЧ-инфекции каждого человека, в особенности с сообществами высокого риска инфицирования. За последние три года увеличился охват обследованием населения и ключевых групп на 13%. Более 90% наших пациентов получают антиретровирусную терапию», - отметил Курманбек Бурмаганов.

На сегодняшний день в Акмолинской области работает программа «Снижения вреда», направленная на предоставление информационной, консультативной помощи по сохранению своего здоровья с раздачей шприцов, контрацептивы, лубрикантов, а также тестированием на ВИЧ и инфекции, передаваемые половым путем, лицам, употребляющим инъекционные наркотики, женщинам, оказывающим интимные услуги, а также мужчинам, практикующим секс с мужчинами. Все это можно получить в пунктах доверия в Кокшетау, Степногорске и Щучинске, а также мобильных пунктах доверия, дружественном кабинете и через аутрич-работников.

«Аутрич-работники - это сотрудники из доверенных лиц ключевых групп населения, люди, имеющие доступ в их сообщество, которые могут встречаться в местах их дислокации и проводить обмен использованных шприцев на новые, которые затем утилизируются, распространять презервативы, специальную медицинскую литературу на бесплатной и анонимной основе. Таких работников по области 15», - отметила Асель Балтабаева.

Последний инструмент предоставления профпомощи - web-аутрич. Это привлечение новых клиентов в программу профилактики через сайты, мессенджеры и рассылки.

В целом эпидситуация по ВИЧ в Акмолинской области стабильная. В регионе проживает 952 человека с положительным ВИЧ-статусом, из них 91,5% получают антиретровирусную терапию, которая обеспечивается государством бесплатно.

«Из проведенных тестирований за десять месяцев 2022 года вирус выявлен у 96 человек. В возрастном разрезе: 37,5% - 40-49 лет, 29,2% - 30-39 лет, 16,7% - 20-29 лет, 16,6% - 50 лет и старше. Среди них более половины неработающие. Основной путь передачи инфекции – половой - 68,8%, на втором месте инъекционное употребление наркотиков - 18,7%, не установлен путь передачи в 7,3% случаев, гомосексуальный - 5,2%», - поделилась Асель Балтабаева.

Не так давно полицейские озвучили информацию о том, что больной ВИЧ-инфекцией акмолинец заразил свою гражданскую супругу, ничего не подозревающую о диагнозе мужчины. Теперь жителю региона грозит до пяти лет лишения свободы. Это единственный подобный случай в текущем году в Акмолинской области.

«Когда у нас выявляется ВИЧ-инфицированный больной, с ним проводится определенная работа. Наши врачи расследуют каждый случай заражения: как это произошло, какие контактные лица, обследуются очаги. ВИЧ-инфицированный берется на учет. И он обязательно предупреждается об уголовной ответственности, которую будут нести при заражении другого человека», - отметил Курманбек Бурмаганов.

Больной ВИЧ должен предупреждать о своем статусе партнера. Ведь если партнер согласен на связь, зная о болезни своей второй половинки, уголовная ответственность не грозит. Тем более, что при постоянном приеме необходимых препаратов больные ВИЧ становятся незаразными, они могут иметь нормальную семью и здоровых детей.

«Если факт заражения доказан, то согласно статье118 УК РК «Заражение вирусом ВИЧ», человеку грозит уголовная ответственность сроком до пяти лет лишения свободы», - пояснила заведующая отделом профилактической работы Асель Балтабаева.

В случае если заражен несовершеннолетний или два и более человека, может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

«Хочу отметить, что нашим центром во Дворце культуры «Кокшетау» 1 декабря в 16:00 будет проводиться широкомасштабная молодежная акция с творческими номерами, полезной информацией и возможностью каждого желающего пройти экспресс-тестирование на ВИЧ», - подытожил главврач центра.