Более 90% учителей вакцинировалось против коронавируса в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области завершается вакцинация от коронавирусной инфекции работников образования. Это одно из условий, чтобы полностью вернуться к штатному обучению, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О готовности к новому учебному году доложила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова на аппаратном совещании в режиме онлайн.
По её словам, по организации учебного процесса рассматриваются четыре варианта обучения:
дистанционное;
комбинированное, где в штатном формате проводится 80% занятий и 20% – в дистанционном;
комбинированное, где в штатном формате обучаются 1–4 классы, 5–11 классы – по 3 дня офлайн и онлайн;
полный переход на штатное обучение.
Решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.
«На сегодня вакцину от коронавируса получили 39 240 педагогов и работников организаций образования, или 92,6%. Привились также 4 389 студентов колледжей старше 18 лет, что составляет 55,6%. Во всех организациях установлена система Ashyq для проверки статуса педагогов и сотрудников, а также родителей. Все организации образования и студенческие общежития в полном объёме обеспечены санитарными средствами», – сообщила Гульсум Кожахметова.
Проверка готовности учреждений к новому учебному году ведётся совместно с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля.
Руководитель ведомства также рассказала о создании безопасной среды для детей. В больше половины учреждений образования появились тревожные кнопки. Также устанавливают системы голосового оповещения. К началу учебного года ими оснастят все школы и колледжи. Кроме того, на входах 92 организаций образования установили турникеты. Эта работа продолжается.
По информации руководителя управления, в этом году ремонт проводится на 166 объектах образования: в 120 школах, 26 детских садах, 19 колледжах и одном детском доме.
Аким области Женис Касымбек поручил вовремя завершить все ремонтные работы и следить за их качеством.
«Управлению образования совместно с департаментом санэпидконтроля необходимо принять меры по созданию условий для обучения школьников и студентов в традиционной системе. В полном объёме обеспечить оснащение средствами защиты. Продолжить проведение вакцинации педагогов и персонала организаций образования. Кроме того, на контроле остаётся обеспечение компьютерами и учебниками. Особое внимание следует уделить социальной поддержке учащихся из малообеспеченных семей», – сказал глава региона.
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