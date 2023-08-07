Более 90 тысяч видеокамер установлено в жилых домах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старший оперуполномоченный по особо важным делам ДКП МВД РК Асет Жукенов сообщил о проводимой работе по оснащению видеокамерами жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В целях совершенствования принимаемых мер, Министерством внутренних дел реализуется ряд организационных и законодательных инициатив. Поэтапно реализуются ведомственные программы МВД по защите имущества, предусматривающие комплекс мероприятий по противодействию кражам, в том числе квартирным, в рамках которых во дворах жилых домов

уже установлено более 68 тысяч камер видеонаблюдения, а свыше 22 тысяч оборудованы по инициативе самих жильцов», - сказал Асет Жукенов на брифинге в МВД.

Он также заверил, что полицейскими ежедневно проводится анализ по методу, способу, времени совершения квартирных краж, по результатам которого перераспределяются маршруты движения патрульных нарядов полиции.