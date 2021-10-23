Более 90 тысяч годовиков ценных пород рыб выпущено в Кояндинское водохранилище

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошло ежегодное осеннее зарыбление Кояндинского водохранилища, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Подобные мероприятия проводятся для сохранения местного биологического разнообразия, улучшения экосистемы и развития спортивно-любительского лова.

Процесс зарыбления традиционно был проведён всеми рыбохозяйственными организациями, что имеет огромное значение для должного регулирования видовой численности рыбы в водной акватории Казахстана. В Кояндинское водохранилище специалисты производственно-хозяйственного предприятия «Жас Нұр» выпустили 90 647 тысяч годовиков белого амура, карпа, карася из инкубационных цехов Жамбылского рыбопитомника. Так рассказала заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана Жанар Бекскемпирова.

Рыбопосадочный материал транспортирован специально оборудованными автомобилями. В количественном плане процесс зарыбления основывается на рекомендациях научно-производственного центра рыбного хозяйства, который строит свои рекомендации на среднестатистических результатах многочисленных измерений количества рыбы в видовом соотношении на перечисленных.

Белый амур часто называют «травяным карпом» или «природным мелиоратором», и он действительно относится к карповому семейству. Отличается высокой скоростью роста - примерно на 10 см ежегодно. Крупные рыбины достигают в длину 1 м 20 см, а вес их - 30-32 кг. Белый амур травояден, питается водной и наземной растительностью. Если в пруду недостаточно травы, ее специально подкидывают в воду. Молодняк питается мотылем и рачками, а, повзрослев, переходит на растительный корм.

Карп - всеядная пресноводная рыба, которая пользуется повышенным спросом у потребителей благодаря нежному вкусному мясу. Эта рыба много ест и быстро растет. В пищу идет всё, что попадется - побеги камыша, икра рыб и лягушек, черви, рачки, насекомые. Вес товарного карпа – 1250-1500 г. Длина - 39-41 см. Обитать он может как в пресной, так и в солоноватой воде. Карп является окультуренной формой сазана, которого он превзошел по выносливости и плодовитости.

Весь процесс зарыбления осуществлен под строгим контролем комиссионного состава представителей Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, филиала ТОО «НПЦРХ», Управления охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана, и акиматов местных сельских округов, а также депутатов партии «Nur Otan».