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Более 90 станций Пекинского метрополитена закрыли из-за вспышки коронавируса
12 Мая 2022 23:00

Более 90 станций Пекинского метрополитена закрыли из-за вспышки коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 10 станций Пекинского метрополитена закрыли в четверг из-за вспышки коронавируса. На сегодняшний день количество закрытых станций столичной подземки превысило 90. Об этом говорится в сообщении администрации метрополитена в социальной сети Weibo, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период с 4 по 12 мая администрация метрополитена Пекина закрыла более 90 станций в целях профилактики и контроля эпидемии. Массовое закрытие произошло 4 мая, тогда было закрыто более 60 станций метро.

Вместе с тем, власти Пекина опровергли распространяемые в китайской столице сведения о введении локдауна.

«Сообщения о закрытии города являются ложными слухами. Не поддавайтесь панике, жизнедеятельность столицы не пострадает, социальная жизнь будет поддерживаться в нормальном состоянии», - заявил в четверг в ходе брифинга пресс-секретарь столичной администрации Сюй Хэцзянь.

Кроме того, власти столичного района Чаоян призвали жителей не создавать искусственный ажиотаж и не скупать продукты в магазинах, отметив, что имеется достаточный запас продуктов питания.

Наряду с этим, продолжается скрининг и тестирование на коронавирус жителей китайской столицы. С пятницы в 12 районах Пекина стартует третий раунд массового тестирования на COVID-19.

По официальным данным, за минувшие сутки выявлено 36 случаев заражения коронавирусом. В целом, с 22 апреля в китайской столице зарегистрировано 928 случаев инфицирования COVID-19. В Пекине насчитывается 17 зон высокого эпидемиологического риска и 37 зон среднего риска распространения COVID-19.

Автор:
Корреспондент
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