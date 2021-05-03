Более 90 стационарных и передвижных прививочных пунктов работают в Костанайской области

«На сегодняшний день активно проводится вакцинация против COVID-19. Задействована 31 медицинская организация (в том числе 5 частных) с функционированием кабинетов для первичного и вторичного этапов вакцинации. В медицинских организациях предусмотрены выездные бригады вакцинации для больших коллективов.

Вакцинация проводится 93 стационарными и передвижными прививочными пунктами. Имеется резерв для расширения вакцинационных пунктов до 150»,- сообщил глава региона.

Также поликлиниками для проведения вакцинации в местах массового скопления людей открыты отдельные прививочные кабинеты в торгово-развлекательном центре «Kostanay Рlaza», бизнес-центре «City Kostanai», торговом центре «Емшан», супермаркете «Астыкжан» (пр. Абая 1Б), а также в городе Рудном, в торговом центре «ЦУМ».

«На сегодня в область доставлено всего 59 тысяч доз первого компонента и 24 тысячи доз второго компонента вакцины «Спутник V», а также 2 тысячи доз вакцины «QazVac». Первая компания заправок тонированная более 42 тысячи человек. Вторым компонентом более 10 тысяч человек»,- подытожил он.