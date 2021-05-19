Более 90% сотрудников МВД получили вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 90% полицейских и сотрудников уголовно-исполнительной системы прошли плановую вакцинацию от COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Руководство МВД во главе с министром Ерланом Тургумбаевым также получили вакцины. По словам главного полицейского страны, вакцинация личного состава проводится с 6 марта этого года и охватывает все функциональные и территориальные подразделения органов внутренних дел, в том числе организации уголовно-исполнительной системы, внутренние войска и учебные заведения МВД.

Полицейские, выполняя служебные обязанности, постоянно контактируют с населением, когда раскрывают и расследуют преступления, осматривают места происшествия, проводят следственные действия, обслуживают вызовы, обеспечивают безопасность на дорогах, а также несут службу на санитарных постах. Кроме того, совместно с медицинскими работниками участвуют в обеспечении карантинных мер. И, естественно, подвергаются риску заражения COVID-19.

«Учитывая специфику работы, сотрудники органов внутренних дел, так же как и медицинские работники, включены в приоритетную группу вакцинации от коронавируса. Это необходимая мера, которая позволяет защитить себя и своих близких, сформировать коллективный иммунитет, чтобы как можно скорее вернуться к привычному образу жизни», – подчеркнул министр.

Решение о вакцинации каждый принимает самостоятельно. Сотрудники, изъявившие желание получить прививку, предварительно проходят обследование. Лица, имеющие медицинские противопоказания, не подлежат вакцинации.

Работа по вакцинации продолжается и находится на постоянном контроле.