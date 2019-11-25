Более 90% СМИ в Казахстане частные – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о проведенном Министерством информации и общественного развития РК анализе СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно действующему законодательству свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией Республики Казахстан, а цензура запрещается. На сегодняшний день более 90% средств массовой информации (далее - СМИ) в стране являются частными и согласно законодательству государство не вправе вмешиваться в их деятельность и редакционную политику. В целях выявления доли негативных новостей Министерством информации и общественного развития (далее – МИОР) проведен анализ информационного поля, который показал малую долю негативных материалов в сети Интернет в общей информационной повестке дня», - такую информацию привел Аскар Мамин в ответе на депутатский запрос.

По его словам, за последний месяц доля негативных материалов составляет 2,3% от общего объема, а доля умеренно-негативных материалов составила 7,2%.

«В целом, за текущий год по сравнению с 2018 годом доля негативных материалов снизилась на 0,8% и составила 1,3% от общей информационной повестки. Как показывает мировая практика, при формировании информационной повестки, аудитория обращает внимание на наиболее резонансные темы, которые в большинстве в своем имеют негативный характер. Восприятие аудиторией той или иной новости напрямую зависит от уровня образованности, культурного кода среды», - подчеркнул Премьер.

Он также отметил, что сегодня блогеры при публикации и распространении материалов прежде всего опираются на информацию, вышедшую в традиционных СМИ, формируя лишь фон обсуждения вокруг данной новости.

«При этом, согласно исследованию, проведенному МИОР, показатели доверия со стороны населения к информации, размещенной в социальных сетях, форумах и блогах, составляет лишь 16,54% от опрошенных граждан, а остальная часть доверяют иногда, либо вообще не доверяют данной информации. Относительно трансляции ненадлежащих реклам на телеканалах следует отметить, что в соответствии с законодательством такие рекламы запрещаются. Уполномоченный орган в области средств массовой информации также не вправе и не должен оплачивать из государственных средств рекламу частных организаций, так как подобного рода реклама относится к скрытой, ненадлежащей рекламе, которая, в свою очередь, запрещена законодательством», - заключил А. Мамин.