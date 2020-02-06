Более 90 % штрафов не оплачено до сих пор – Даурен Абаев об авто с иностранными номерами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Многие владельцы авто с иностранными номерам систематически нарушали правила дорожного движения. Об этом заявил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, комментируя регистрацию иностранных автомобилей в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все граждане Казахстана платят за регистрацию автомобилей. Тут исключений быть не может. В МВД провели анализ и выявили случаи, когда автомобили, которые завозились из Армении десятками. К примеру, житель Алматинской области завез, представляете, 70 машин. Два жителя Атырауской области завезли, по-моему, 80 машин на двоих. Вы можете сказать, что это единичные случаи», - сказал министр в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Он привел статистику, что 500 казахстанцев завозили от пяти и более таких автомобилей.

«Это говорит о том, что многие приобретали машины не на последние деньги, как некоторые утверждают. Они преследовали цель заработать на этом, искали лазейки в законодательстве. Многие владельцы таких авто систематически нарушали правила дорожного движения. Почти на миллиард тенге ими совершены правонарушения. Более 90 % из этих штрафов не оплачено до сих пор. Приводили тоже пример, я запомнил. Водитель машины марки BMW умудрился нарушить правила дорожного движения, по-моему, 450 раз. Вы знаете, как будто специально он это делает. Тут надо серьезные меры принимать», - считает глава МИОР РК.

«Конечно, легко, сидеть и рассуждать, думать о несправедливости государства. Представьте, сколько жизней неповинных людей этот же парень мог прервать, к примеру», - отметил он.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Президент РК поручил Генпрокуратуре - дать правовую оценку сложившейся ситуации.

Для разрешения проблемы Правительству в месячный срок в разовом порядке следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

Президент пояснил, что регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой авто на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иные, незапрещенные законодательством меры.