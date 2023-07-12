Более 90% сел Карагандинской области имеют доступ к интернету

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в рамках реализации двух крупных проектов 219 сел были обеспечены качественным интернетом. До 2025 года в регионе планируют осуществить еще два проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В период с 2018 по 2021 годы в целях исполнения задач Государственной программы «Цифровой Казахстан» по обеспечению сел качественным интернетом в области были реализованы два крупных республиканских проекта.

«По первому проекту 47 сельских населенных пунктов области были обеспечены волоконно-оптическими линиями связи, в рамках которого были подключены 151 государственный орган и бюджетные учреждения области. В рамках второго проекта 71 село области было подключено к мобильному широкополосному интернету 3-го и 4-го поколения. Ранее у жителей с.Нарманбет, с.Кошкар, с.Акжарык Актогайского района, с.Коктас Каркаралинского района, с.Акой и Батык Шетского района отсутствовало покрытие сотовой связи, теперь у них появился широкополосный доступ к интернету четвертого поколения (4G)», - сообщили в управлении информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.

Таким образом из 349 населенных пунктов Карагандинской области на сегодняшний день 219 или 91,3% сельского населения имеет доступ к широкополосному интернету.

В период с 2023 по 2025 годы планируется реализация еще двух проектов – строительство антенно-мачтовых сооружений и обеспечение сельского населения домашним интернетом по технологии РРЛ (радиорелейные линии).

«По первому проекту совместно с операторами мобильной связи определен 21 населенный пункт, в которых будут проводится работы по строительству антенно-мачтовых сооружений для обеспечения мобильным интернетом. По предварительным расчетам для строительства необходимо более 978 млн. тенге. Выделение данной суммы находится на рассмотрении. По второму проекту планируются работы по подключению к услугам домашнего интернета 10 населенных пунктов области. На сегодняшний день для подключения двух сел Нуринского района (с.Ткенекты и Талдысай) финансовые средства предусмотрены. В ближайшее время начнутся конкурсные процедуры. До конца текущего года данные села будут подключены к услугам сети интернет. Оставшиеся 8 сел будут подключены до конца 2024 года», - добавили в ведомстве.

Также Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности на 2024-2027 годы разрабатывается Национальный пилотный проект «Доступный интернет», в рамках которого планируется строительство волоконно-оптических линий связи в отдаленные села. На сегодняшний день список сел которые войдут в данный проект на стадии формирования.