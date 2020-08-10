Более 90 продуктовых наборов собрали предприниматели ЗКО для нуждающихся семей

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области приняла челлендж добра от Мангыстауской области и тоже протянула руку помощи нуждающимся семьям, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках республиканской акции благотворительного марафона #ВИРУСДОБРА, стартовавшего в июле по инициативе Общественного объединения «Менің Атамекенім» и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», предприниматели ЗКО собрали 90 продуктовых наборов. Организаторы благотворительного мероприятия таким образом создают своеобразный мост между реально нуждающимися в помощи гражданами, медицинскими учреждениями и теми, кто имеет желание и хочет помочь.

Цель акции - оказать помощь нуждающимся малообеспеченным семьям в виде продуктов питания, лекарств, закупа необходимого медицинского оборудования для больниц. Западноказахстанские предприниматели подхватили «вирус добра». Продуктовые наборы содержат подсолнечное масло, муку, крупы, кондитерские изделия, консервы, чай, также маски и бытовую химию.

«В настоящее время многие отрасли бизнеса приостановили свою деятельность. Люди без работы, отпущены в отпуска, тем не менее бизнес всегда протянет им руку помощи и не остается в стороне. Мы совместно с местными предпринимателями поддерживаем по мере возможности такие семьи. Совместно с предпринимателями был организован сбор продуктов. Теперь мы передали эстафету «Вирус добра» коллегам-кызылординцам. Пандемия показала, что бизнес всегда готов протянуть руку помощи. Вместе мы все преодолеем. Наша сила - в единстве! Біздің күшіміз - бірлікте!» – сказал директор региональной палаты предпринимателей ЗКО Бакдаулет Ибраимов.