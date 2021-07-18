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    03:35, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Более 90% привитых «Спутником V» получают долгосрочный иммунитет - исследование

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Данные, полученные аргентинским Национальным научно-техническим исследовательским советом, демонстрируют, что более чем у 90% людей, вакцинированных «Спутником V», вырабатывается долгосрочный иммунитет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на статью, опубликованную в журнале La Nacion .

    «Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации «Спутником V« т. н. T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19», - заявили в РФПИ.

    «Значительный ответ Т-лимфоцитов показывает, что защита сохранится долгое время. Остаются лимфоциты памяти, которые регистрируют коронавирус и запоминают его, - объяснил журналу результаты исследования министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэль Гольян. - Когда они вновь столкнутся с этим вирусом, они быстро выработают антитела и «клетки-убийцы», которые и убьют вирус».

    На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Наука и инновации Мировые новости
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