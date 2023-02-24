Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Более 90 пациентов из районов госпитализировали с помощью медицинской авиации в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Февраля 2023, 21:34
Более 90 пациентов из районов госпитализировали с помощью медицинской авиации в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 90 пациентов из районов госпитализировали с помощью медицинской авиации, в которую входят вертолет ЕС-145 и самолет АН-2, в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Медицинская авиация с 2018 года является нашим подразделением. В экстренных случаях вылеты в населенные пункты, места нахождения чабанов, осуществляются на вертолете ЕС-145 и самолете АН-2. В 2022 году и начале этого медицинские бригады совершили 105 вылетов. С помощью воздушного транспорта было госпитализировано более 90 пациентов, проведено 14 операций в условиях районных больниц. Только число вызовов, связанных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, когда требовалось срочно доставить человека в областную больницу или провести операцию на месте, составило 68 случаев»,- сообщил директор Атырауской областной станции скорой медицинской помощи Азамат Ерболов.

В зону обслуживания медицинской авиации в Атырауской области входят все семь районов.
В регионе еще есть санавиация, обслуживающая крупные нефтяные компании, в том числе работающие на шельфе Каспийского моря на месторождении Кашаган.


Атырауская область   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами