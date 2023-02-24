Более 90 пациентов из районов госпитализировали с помощью медицинской авиации в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 90 пациентов из районов госпитализировали с помощью медицинской авиации, в которую входят вертолет ЕС-145 и самолет АН-2, в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Медицинская авиация с 2018 года является нашим подразделением. В экстренных случаях вылеты в населенные пункты, места нахождения чабанов, осуществляются на вертолете ЕС-145 и самолете АН-2. В 2022 году и начале этого медицинские бригады совершили 105 вылетов. С помощью воздушного транспорта было госпитализировано более 90 пациентов, проведено 14 операций в условиях районных больниц. Только число вызовов, связанных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, когда требовалось срочно доставить человека в областную больницу или провести операцию на месте, составило 68 случаев»,- сообщил директор Атырауской областной станции скорой медицинской помощи Азамат Ерболов.

В зону обслуживания медицинской авиации в Атырауской области входят все семь районов.

В регионе еще есть санавиация, обслуживающая крупные нефтяные компании, в том числе работающие на шельфе Каспийского моря на месторождении Кашаган.