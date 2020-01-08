Более 90 млрд тенге выделят на здравоохранение в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области на сферу здравоохранения в этом году направят свыше 93 миллиардов тенге. Это на 24% больше, чем в прошлом году. Из выделенных средств треть предназначена для системы обязательного медстрахования, которое действует в регионе с 1 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В системе ОСМС предусмотрено субсидирование школьной медицины, значительно расширен объем финансирования консультативно-диагностической и реабилитационной помощи. Доступ к дорогостоящим обследованиям увеличился почти в два раза.

Система медстрахования зависит от регулярности платежей. Автоматически статус «застрахован» получили льготники, за которых платит государство. За работающих карагандинцев взносы отчисляют работодатели. Для самозанятых, а их в регионе около 90 тысяч, предусмотрен единый совокупный платеж - это 1 МРП для городов республиканского и областного значения и 0,5 МРП для остальных населенных пунктов.

«Мы совместно с Департаментом государственных доходов ежедневно, еженедельно проверяем отчисления этих взносов. Для самозанятых мы устанавливаем терминалы для оплаты единого совокупного платежа. Большая часть населения на сегодняшний день, включая жителей сельской местности, становятся участниками ОСМС», - поясняет заместитель руководителя управления здравоохранения Гамаль Токсанбаев.

Напомним, что с 2020 года социальное медицинское страхование в Казахстане стало обязательным. Системой ОСМС планируют охватить 94 с половиной процентов населения страны, причем больше 5% из них - самостоятельные плательщики. До 1 апреля все жители страны должны определить свой статус, так как именно от него будет зависеть, кто профинансирует вашу страховку: государство, работодатель или вы сами.