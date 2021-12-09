Более 90 млрд долларов составил внешнеторговый оборот Казахстана в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объемы внешнеторгового оборота страны в 2021 году назвал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе - октябре текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 14,1% и составил 82,2 млрд долл. В том числе, показатель по экспорту вырос на 23,5% и составил 49,1 млрд долларов», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

При этом, по его словам, экспорт обработанных товаров вырос на 24,4% до 15,5 млрд долларов.

Импорт товаров составил 33,1 млрд долларов.

«В целом, положительный торговый баланс вырос по сравнению с прошлым месяцем на 2,2 млрд долларов и составил 16 млрд долларов», - заключил министр.

Ранее А. Иргалиев рассказал о росте экономики страны в текущем году. «В январе - ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в секторе услуг, устойчивые темпы роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев.