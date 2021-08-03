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Более 90% костанайских педагогов вакцинировались от КВИ

3 Августа 2021 18:15
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Более 90% костанайских педагогов вакцинировались от КВИ

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - К началу учебного года 100% педагогов будут вакцинированы в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

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«На данный момент более 90% педагогов области прошли вакцинацию. Процесс еще продолжается, в августе педагоги выходят из отпусков, возвращаются к работе. Проходят вакцинацию те, кто был в отъезде. К началу учебного года планируется вакцинировать 100% педагогов, за исключением имеющих медотвод», - сообщили в ведомстве.

Всего в Костанайской области первым компонентом вакцины привились более 245 тысяч человек или 48,7% населения. Вторым компонентом привились 33%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области среди получивших первый компонент вакцины в период с 1 августа по 1 октября разыграют автомобиль.


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#Костанайская область   #Образование   #Статистика   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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