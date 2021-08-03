Более 90% костанайских педагогов вакцинировались от КВИ

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - К началу учебного года 100% педагогов будут вакцинированы в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

«На данный момент более 90% педагогов области прошли вакцинацию. Процесс еще продолжается, в августе педагоги выходят из отпусков, возвращаются к работе. Проходят вакцинацию те, кто был в отъезде. К началу учебного года планируется вакцинировать 100% педагогов, за исключением имеющих медотвод», - сообщили в ведомстве.

Всего в Костанайской области первым компонентом вакцины привились более 245 тысяч человек или 48,7% населения. Вторым компонентом привились 33%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области среди получивших первый компонент вакцины в период с 1 августа по 1 октября разыграют автомобиль.