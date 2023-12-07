Более 90 км дорог отремонтировали в одном из районов Карагандинской области

В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области за лето средним ремонтом охватили более 92 км автомобильных и внутрипоселковых дорог. Долгие годы жители сёл Шешенкара, Керней, Тогызкудук, Ростовка, Умуткер, Гагаринское были вынуждены ездить по грейдеру, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этом году в этих населённых пунктах и в посёлке Ботакара началось асфальтирование дорог в рамках национального проекта «Ауыл — Ел бесігі».

— Всего дорожными работами было охвачено более 92 км. Это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. При этом мы уделили значительное внимание ремонту сельских дорог. Раньше в этих сёлах не было асфальта. В сёлах Ростовка, Умуткер и Гагаринское работы по асфальтированию уже завершены. В Ботакаре, Шешенкаре, Кернее, Тогызкудуке работы закончат в следующем году. Это переходящие проекты, — говорит главный специалист отдела организационной работы аппарата акима Бухар-Жырауского района Кайролла Айжигитов.

За счёт средств районного бюджета отремонтированы подъездные пути к сёлам Новостройка, Курылыс, Ростовка, Саратовка, Акоре, отсыпана дорога до села Волковского.

Фото: акимат Карагандинской области

Также дорожные работы проведены в посёлке Г. Мустафина, селе Уштобе, отремонтирована дорога до станции Нура.

Протяжённость автодорог в Бухар-Жырауском районе составляет 1546 км. В следующем году планируется провести ремонт 52,4 км внутрипоселковых и районных дорог.

Кроме того, в посёлке Ботакара по многочисленным просьбам жителей запущен пассажирский автобус. Он курсирует несколько раз в день по заданному маршруту и рассчитан на 22 посадочных места.

Фото: акимат Карагандинской области

- Раньше в посёлке был автобус. Затем он перестал курсировать, и добираться жителям до работы или по делам приходилось пешком, либо на такси. И вот спустя более 30 лет маршрут возобновлён. Теперь мы можем ездить по делам в тёплом автобусе. Это удобно всем, в том числе и школьникам. Проезд — 80 тенге, а для детей — 40 тенге, — рассказала жительница посёлка Ботакара Мариваш Ибраева.

Новый маршрут пользуется спросом. Из-за большого пассажиропотока в ближайшее время в Ботакаре на линию выйдет ещё один автобус, заверили в местном акимате.