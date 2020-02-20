+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 4 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 90% казахстанцев стали участниками ОСМС

20 Февраля 2020 14:12
Поделиться:
Более 90% казахстанцев стали участниками ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время более 90% населения Казахстана (17 млн человек) стали участниками обязательного социального медстрахования. Об этом сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько врачей не хватает в Атырауской области
Глава государства посетил Национальный научный кардиохирургический центр Потребление услуг КТ и МРТ увеличилось на 54% в Казахстане Вернуть тест-полоскам статус медицинского изделия просят депутаты

«Как известно, с 1 января 2020 года состоялся запуск системы обязательного социального медицинского страхования. Для обеспечения обратной связи с населением с сентября 2019 года начал функционировать Единый контакт-центр Фонда по номеру 1406. А с 1 января 2020 года он переведен в режим 24/7/365», - сказал Айбатыр Жумагулов.

На сегодняшний день, по его словам, в контакт-центр поступило более 37 тыс. обращений от граждан, из которых порядка 97% носят консультационный характер и 3% – жалобы.

Он также сообщил, что в настоящее время более 90% населения Казахстана (17 млн человек) стали участниками ОСМС.

«Из них около 11 млн человек – это представители 15 льготных категорий граждан, и взносы за них осуществляет государство. В январе 2020 года в качестве взносов и отчислений за ОСМС перечислено 34,2 млрд тенге. Больше всего взносов поступило за счет государства – более 24 млрд тенге (за льготные категории)», - пояснил Айбатыр Жумагулов.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив