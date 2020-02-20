Более 90% казахстанцев стали участниками ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время более 90% населения Казахстана (17 млн человек) стали участниками обязательного социального медстрахования. Об этом сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, с 1 января 2020 года состоялся запуск системы обязательного социального медицинского страхования. Для обеспечения обратной связи с населением с сентября 2019 года начал функционировать Единый контакт-центр Фонда по номеру 1406. А с 1 января 2020 года он переведен в режим 24/7/365», - сказал Айбатыр Жумагулов.

На сегодняшний день, по его словам, в контакт-центр поступило более 37 тыс. обращений от граждан, из которых порядка 97% носят консультационный характер и 3% – жалобы.

Он также сообщил, что в настоящее время более 90% населения Казахстана (17 млн человек) стали участниками ОСМС.

«Из них около 11 млн человек – это представители 15 льготных категорий граждан, и взносы за них осуществляет государство. В январе 2020 года в качестве взносов и отчислений за ОСМС перечислено 34,2 млрд тенге. Больше всего взносов поступило за счет государства – более 24 млрд тенге (за льготные категории)», - пояснил Айбатыр Жумагулов.



