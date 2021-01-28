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    16:32, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Более 90 казахстанцев сняли с поездов с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала января этого года транспортными полицейскими с пассажирских поездов были сняты более 90 казахстанцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    По прибытию пассажирского поезда сообщением «Актобе-Алматы» в дежурную часть линейного отделения полиции на станции Аральск по акту начальника поезда был передан правонарушитель», - отметил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

    При проверке транспортные полицейские установили жителя Туркестанской области, 1982 года рождения, который находился в пьяном виде в общественном месте и нарушал общественный порядок.

    По словам К. Кобландина, аналогичный случай имел место на станции Жаксы Акмолинской области. В этот раз стражи порядка с пассажирского поезда сообщением «Алматы-Костанай» сняли 39-летнего мужчину, который, находясь в поезде в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в общественном месте. Тем самым выражал неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие пассажиров.

    Согласно заключению медицинского освидетельствования, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения «средней» степени.

    В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по ст. 440 КоАП РК « Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и по ст. 434 КоАП РК « Мелкое хулиганство» и им наложены штрафы в размере 15 МРП.

    Напомним, что с начала января года транспортными полицейскими страны были сняты с пассажирских поездов 93 человека, в том числе за распитие алкогольных напитков - 73 и за мелкое хулиганство - 25 человек.



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