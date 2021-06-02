Более 90 государственных функций перераспределят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель проекта Закона - дальнейшее перераспределение полномочий между уровнями государственного управления. Разработка данного законопроекта стала логическим продолжением предыдущих административных реформ. Проект подготовлен с учетом поручений руководства страны, приоритетов, определенных в Стратегических документах, и рекомендаций экспертов. При его разработке проведена масштабная работа по анализу госфункций на центральном и местном уровнях», - сказал министр национальной экономики на пленарном заседании Мажилиса.

Законопроектом предусматриваются поправки в 55 законодательных актов, в том числе 5 кодексов и 50 законов.

В рамках законопроекта перераспределяются 94 функции, из них:

- от Правительства министерствам передаются 89 функций;

- местным исполнительным органам 5 функций.

Наряду с этим, 4 государственных органа наделяются дополнительными полномочиями.

«В целом, принятие законопроекта станет очередным шагом в формировании эффективной системы государственного управления и способствуют дальнейшему повышению её автономности. Законопроект направлен на обеспечение преемственности проводимой политики по четкому разграничению полномочий между уровнями управления». – отметил министр.

«Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий». – заключил А. Иргалиев.