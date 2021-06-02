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    11:39, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 90 государственных функций перераспределят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цель проекта Закона - дальнейшее перераспределение полномочий между уровнями государственного управления. Разработка данного законопроекта стала логическим продолжением предыдущих административных реформ. Проект подготовлен с учетом поручений руководства страны, приоритетов, определенных в Стратегических документах, и рекомендаций экспертов. При его разработке проведена масштабная работа по анализу госфункций на центральном и местном уровнях», - сказал министр национальной экономики на пленарном заседании Мажилиса.

    Законопроектом предусматриваются поправки в 55 законодательных актов, в том числе 5 кодексов и 50 законов.

    В рамках законопроекта перераспределяются 94 функции, из них:

    - от Правительства министерствам передаются 89 функций;

    - местным исполнительным органам 5 функций.

    Наряду с этим, 4 государственных органа наделяются дополнительными полномочиями.

    «В целом, принятие законопроекта станет очередным шагом в формировании эффективной системы государственного управления и способствуют дальнейшему повышению её автономности. Законопроект направлен на обеспечение преемственности проводимой политики по четкому разграничению полномочий между уровнями управления». – отметил министр.

    «Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий». – заключил А. Иргалиев.


    Теги:
    Парламент Мажилис
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