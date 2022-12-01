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Более 90% должников в РК могут претендовать на процедуру внесудебного банкротства

1 Декабря 2022, 13:41
Более 90% должников в РК могут претендовать на процедуру внесудебного банкротства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 96% казахстанцев, имеющих проблемные долги, могут претендовать на процедуру несудебного банкротства. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня 96% казахстанцев из категории людей с проблемными долгами могут попасть в эту категорию. Потому что многие брали беззалоговые кредиты», - сказал Ержан Биржанов на брифинге в СЦК.

Напомним, в Министерстве финансов разъяснили аспекты, по которым граждане могут претендовать на кредитную амнистию от государства в направлении внесудебного банкротства. «Основные входные критерии – это непогашение задолженности на протяжении 12 месяцев. Кроме того, размер долга не должен превышать 4,9 млн тенге, или 1,6 тысяч МРП. Помимо этого, предполагается, что внесудебной процедурой банкротства могут воспользоваться граждане, у которых доход на должника и лиц, находящихся на иждивении, не превышает минимального прожиточного минимума – 36 тысяч тенге», - сказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Миятов Кайрат на брифинге в СЦК.


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