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Более 90 человек эвакуировали при пожаре в Семее
1 Января 2019 15:41 83
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Более 90 человек эвакуировали из-за пожара в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.
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«1 января в 12:22 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме по улице Физкультурная в городе Семее. Пожар произошел на первом этаже на площади 10 кв.м. Огонь локализован в 13:41 и ликвидирован в 13:56», - говорится в сообщении.
Силы противопожарной службы эвакуировали 93 человека, из них 25 детей. Спасатели сообщают, что жертв и пострадавших нет.
На место пожара было привлечено 37 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Восточно-Казахстанской области.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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