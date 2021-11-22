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    15:25, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Более 90 автомобилей с поддельными номерами выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 90 автомобилей с поддельными номерами выявлено в Казахстане. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 10 дней в Казахстане выявлено 7 807 фактов выезда на встречную полосу, 398 фактов создания аварийной ситуации. Кроме того, выявлено 6 908 фактов эксплуатации автомобилей без техосмотра, выявлен 91 автомобиль с поддельными номерами. К ответственности привлечено около 21 тысячи пешеходов за нарушение ПДД», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Ранее сообщалось, что за 10 дней в Казахстане полицейскими выявлено 122,5 тысячи нарушений правил дорожного движения

    В целом за неделю совершено более 3 тысяч преступлений.

    «За неделю совершено 3004 преступления, 2055 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими по «горячим следам» раскрыто 8 убийств, 11 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, 44 грабежа и 489 краж чужого имущества», - уточнила Шугыла Турлыбек.


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